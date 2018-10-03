В Советске неделю назад пропал проблемный подросток

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-03T11:18:17+03:00

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В городе Советске Кировской области пропал 15-летний подросток. Рустама Гугнюка видели последний раз в 7.30 утра в прошлый четверг, 27 октября 2018 года. С тех пор о нем нет никакой информации.

Мальчику на вид 17 лет. Рустам ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения. У него русые короткостриженые волосы.

Он был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки на белой подошве.

Если у вас есть какая-либо информация о Рустаме, его местоположении, просьба сообщить по телефонам: 8(912)720-29-57 или 02, 102.