В Советске неделю назад пропал проблемный подросток
Поиски парня ведутся совместно с полицией
Рустама добровольцы ищут совместно с полицией. Фото: vk.com/ornkirov
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В городе Советске Кировской области пропал 15-летний подросток. Рустама Гугнюка видели последний раз в 7.30 утра в прошлый четверг, 27 октября 2018 года. С тех пор о нем нет никакой информации.
Мальчику на вид 17 лет. Рустам ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения. У него русые короткостриженые волосы.
Он был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки на белой подошве.
Если у вас есть какая-либо информация о Рустаме, его местоположении, просьба сообщить по телефонам: 8(912)720-29-57 или 02, 102.