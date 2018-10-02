2018-10-02T13:51:51+03:00
Дом. Семья

Кошка Соня неделю жила под балконом дома в надежде, что хозяева за ней вернутся

Теперь спасенное животное ищет новый дом
Елизавета Захарова
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Кошку Соню бывшие хозяева выкинули прямо на улицу. Фото: Ольга ПОМЕЛОВАКошку Соню бывшие хозяева выкинули прямо на улицу. Фото: Ольга ПОМЕЛОВА
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В Кирове двухгодовалую кошку выбросили на одну из улиц города. Домашний питомец больше недели прождал хозяев под балконом многоквартирного дома. Мимо съежившейся кошки проходили десятки раз на дню, но никто так и не спас ее от промозглого ветра и сильных дождей.

Четыре дня назад животное взяла к себе на передержку кировчанка Ольга Помелова. Теперь она пытается найти кошке Соне новый дом, а главное заботливых хозяев.

- Сонечка ищет любящие руки! - написала в социальных сетях Ольга. - Кошка молодая, около двух лет, стерилизована, обработана. Очень ласковая, предпочитает быть в компании человека. Игривая, но в меру. К лотку приучена. Хорошо ест как натуральный корм, так и сухие, влажные.

Теперь она находится на передержке в надежде найти новых любящих хозяев. Фото: Ольга ПОМЕЛОВА

Теперь она находится на передержке в надежде найти новых любящих хозяев. Фото: Ольга ПОМЕЛОВА

Если вы хотите приютить у себя Соню и подарить ей новый дом, то позвоните по телефону: 8 (963) 432-02-13 Ольга или 8 (953) 942-17-63 Светлана.

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