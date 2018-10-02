2018-10-02T12:34:37+03:00
Происшествия

Ночью на Менделеева у ритуального салона сгорел автобус

Огонь повредил и здание
Анна КРЮКОВА
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Очевидцы пожара услышали несколько хлопков, и затем автобус загорелся. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheОчевидцы пожара услышали несколько хлопков, и затем автобус загорелся. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Во вторник ночью, в 02.44 в Кирове загорелся автобус. Машина выспыхнула на улице Менделеева рядом с ритуальным салоном. Фотографии пожара опубликовали в паблике «КУ-43». Очевидцы события рассказали, что они услышали несколько хлопков, и затем автобус загорелся. Пожарные приехали на место быстро, однако огонь уже успел повредить машину.

- В результате пожара обгорели моторный отсек, кабина, салон и покрытие кузова, - сообщили в ГУ МЧС по Кировской области. - Также загорелось и здание, расположенное в 1 метре от автобуса: обгорели обшивка стены и утеплитель.

Огонь сильно повредил машину. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Огонь сильно повредил машину. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Причины возгорания пожарные пока не называют. Кировчане в соцсетях предположили, что поджечь автобус могли конкуренты фирмы.

В ГУ МЧС по Кировской области напоминают, что необходимо соблюдать требования при эксплуатации электроприборов и все правила пожарной безопасности.

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