Кировской «Родине» выплатили 9 млн рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-02T09:50:05+03:00

Команда начала игры в Суперлиге, в которой по итогам прошлого сезона заняла последнее место

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После вмешательства прокуратуры хоккеистам кировской хоккейной команды «Родина» выплатили долги по зарплате. Об этом сообщает Генеральная прокуратура со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района Кирова.

Кировская прокуратура проверила работу автономной некоммерческой организации «Центр развития хоккея с мячом Кировской области». Оказалось, что АНО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» не выплачивала зарплату 35 работникам с января по июль 2018 года. За этот срок долг по зарплате достиг 9 млн рублей.

В итоге прокуратура внесла представление директору АНО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» с требованием устранить нарушение. А также в отношении директора центра и самого юридического лица были возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства», по которому директор получил выговор, а центр - штраф в 30 тыс. рублей.

Напомним, что хоккейный клуб «Родина» сейчас единственная профессиональная команда в Кировской области. Только она играет в высшем дивизионе. Остальные кировские команды, например, футбольное «Динамо», переведены в разряд любительских.

Но «Родина» уже несколько лет испытывает финансовые трудности, так как профессиональная команда перестала получать бюджетную поддержу и должна жить за счет средств спонсоров.

Пока ей это слабо удается. В апреле 2018 года кредиторы АНОО КХК «Родина», которая до 2017 года отвечала за хоккейный клуб, проголосовали за банкротство организации и решили обратиться в Арбитражный суд, чтобы открыть конкурсное производство.

С 2017 года кировские хоккеисты играли под другим юридическим лицом - АНОО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области». Но и новый центр быстро накопил долги.

Власти области на разных уровнях обещали клубу поддержку и помощь в поиске спонсора.

Сейчас команда начала игры в Суперлиге, в которой по итогам прошлого сезона заняла последнее место.