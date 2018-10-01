В Оричевском районе пьяный мужчина заблудился в лесу

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-01T18:45:32+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, в полицию обратились взволнованные жители Оричевского района. Они пояснили, что их 36-летний знакомый из села Пищалье ушел в лес и заблудился. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- Мужчины рассказали, что их знакомый ушел гулять по лесу после употребления спиртных напитков, - отметили в ведомстве. - У потерявшегося с собой был сотовый телефон, однако найти обратную дорогу в село он не мог.

Сотрудники полиции, МЧС, охотники и местное население сразу же отправились на поиски мужчины. Они проверяли проселочные дороги и прочесывали лес, подавали звуковые сигналы. В итоге мужчину удалось найти на следующий день в 5 километрах от села. Его доставили домой.