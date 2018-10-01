В Омутнинске обнаружили тело 30-летнего мужчины с ножевым ранением

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-01T18:46:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 29 сентября, в полицию сообщили, что в одном из домов Омутнинска находится труп 30-летнего мужчины. Следователи сразу же выехали на место происшествия. Они выяснили, что на теле пострадавшего есть ножевые ранения.

- Подозреваемый задержан, - пояснили в ведомстве. - Им оказался 26-летний неработающий молодой человек. Он распивал спиртные напитки со своим знакомым. После ссоры подозреваемый несколько раз ударил мужчину ножом в грудную клетку. От полученных травм его приятель скончался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.