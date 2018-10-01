2018-10-01T14:38:09+03:00
Происшествия

Семь икон и самовар: безработный кировчанин обокрал пенсионерку

Мужчина уже задержан полицейскими
Александр ЧАРУШИН
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Квартирного вора нашли по отпечаткам пальцевКвартирного вора нашли по отпечаткам пальцевФото: Наталия НЕЧАЕВА
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На днях в Кирове обокрали квартиру 61-летней пенсионерки. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области. ЧП произошло в квартире дома по улице Милицейской. По словам потерпевшей, сейчас она проживает по другому адресу и две недели не появлялась в той квартире. Когда же пенсионерка пришла проверить помещение на Милицейской, она обнаружила, что ее обокрали.

- Из квартиры пропали семь икон и самовар, - пояснили в УМВД. - Свой ущерб кировчанка оценила в 104 тыс. рублей. На месте ЧП оперативники нашли отпечатки пальцев предполагаемого преступника - им оказался ранее судимый безработный кировчанин. 43-летнего мужчину вскоре задержали.

Все похищенные вещи кировчанин успел продать. Против него возбудили дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит наказание до 6 лет тюрьмы со штрафом.

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