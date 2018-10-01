В Кирове асфальт уложили прямо в лужи: подрядчика заставили исправить покрытие за свой счет

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-01T14:07:18+03:00

В мэрии рассказали о том, как была решена проблема

Изменить размер текста: A A

Вечером в воскресенье, 30 сентября в Кирове подрядчик занимался работами по укладке асфальта во время дождя. Покрытие укладывали прямо в лужи, то есть с нарушением всех технологий. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. ЧП произошло во дворе дома по адресу ул. Дзержинского, 64.

Сити-менеджер Илья Шульгин поручил департаменту городского хозяйства немедленно разобраться в этой ситуации. Сегодня утром на оперативке в администрации города и.о. начальника департамента Александр Орехов отчитался о принятых мерах.

Подрядчика заставили вновь провести работы по укладке асфальта.Днём ранее покрытие, вопреки стандартам, уложили в дождь Видео: Делай Дороги vk.com/delaidorogi

- Подрядчиком работ выступает компания «Гордормостстрой», субподрядчиком - ООО «Экология-Водстрой», - приводит слова Орехова пресс-служба мэрии. - Вчера вечером мы выезжали на место и остановили работы. Теперь подрядчик будет укладывать асфальт «с нуля» - естественно, за собственный счет.

Сегодня днем в сообществе «Делай дороги» в соцсетях появилась видеозапись с места событий: сейчас подрядчик уже начал исправлять ошибки, допущенные в процессе укладки асфальта.