Из кафе в Коминтерне изъяли 38 литров алкоголя

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-01T12:59:26+03:00

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В кировском микрорайоне Коминтерн «прикрыли» нелегальную продажу спиртных напитков. Об этом сообщили в областном УМВД. Установлено, что в одном из кафе по ул. Павла Корчагина продавали алкоголь, в том числе «на вынос», причем, у владельца заведения не было соответствующей лицензии. При осмотре кафе полицейские обнаружили поддельную водку, а также спиртосодержащую жидкость неизвестного происхождения.

- В итоге из заведения изъяли 25 литров крепкого алкоголя и 13 литров пива, - пояснили в УМВД. - Экспертиза установит, опасна ли эта продукция для здоровья и жизни человека. Против бармена составлены протоколы по ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкоголя физлицом» и ст. 14.2 КоАП РФ «Продажа запрещенных товаров».

Отметим, что владельца кафе также могут привлечь к административной ответственности.