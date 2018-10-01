2018-10-01T13:06:14+03:00
Общество

Всего 2 из 200 гостиниц Кировской области получили «звезды»

Бывший Hilton (он же Four Elements Kirov) теперь носит четыре «звезды», а гостиница «Постоялый двор» - три
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Отелю Four Elements Kirov (новое название отеля Hilton Garden Inn Kirov) присвоена категория «четыре звезды». Фото: vk.com/cic43Отелю Four Elements Kirov (новое название отеля Hilton Garden Inn Kirov) присвоена категория «четыре звезды». Фото: vk.com/cic43
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До 1 января 2019 года все отели и гостиницы должны получить категорию. Об этом напомнили в Центре развития туризма Кировской области.

Напомним, еще в феврале вступит в силу Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», по которому все места размещения должны пройти оценку и получить категорию. До этого категорийность отели и гостиницы получали добровольно. Но с июля 2019 года при отсутствии категории отелям и гостиницам будут грозить штрафы. К 2021 году «звезды» должны получить все гостиницы.

По данным Центра развития туризма, в Кировской области порядка 200 мест размещения. И только два из них сейчас уже имеют категорию. Так, отелю Four Elements Kirov (новое название отеля Hilton Garden Inn Kirov) присвоена категория четырехзвездочного отеля. А гостиница «Постоялый двор» теперь носит три «звезды».

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