В Кировской области мужчина угрожал 7-летней девочке пистолетом

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-01T12:11:03+03:00

Мама и дочка подробно рассказали следователям, как все произошло. Фото: СКР по Кировской области

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В городе Кирсе Кировской области мужчина наставил пистолет на 7-летнюю девочку. Об этом рассказали в Следственном комитете по Кировской области.

24 сентября женщина с дочкой зашли в магазин. Сюда же зашел молодой мужчина. Неожиданно он достал из кармана пистолет, навел его на ребенка и пообещал убить. При этом мужчина ничего не требовал.

Мать девочки закрыла ребенка собой, а затем увела ее домой. Когда ребенок успокоился, женщина написала заявление в полицию.

Стражи порядка начали поиски мужчины по приметам, указанным женщиной.

Мужчину обвиняют сразу по двум уголовным делам. Фото: СКР по Кировской области

Уже на следующий день мужчину задержали. Им стал 27-летний житель Кирса. Оказалось, что ребенку он угрожал пневматическим пистолетом. Зачем он это сделал, пока не ясно. Опросить мужчину сразу не удалось: в отделе патрульно-постовой службы, куда его доставили для допроса, он стал вести себя агрессивно и ударил полицейского головой в лицо.

Сейчас следственный отдел по Верхнекамскому району Следственного комитета Кировской области возбудил два уголовных дела: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Угроза убийством».

На время следствия мужчина взят под стражу.