Отопление дали в 3118 домах Кирова, а без горячей воды остаются 155 многоэтажек

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-01T12:21:15+03:00

В первоочередном порядке устраняются дефекты на участках, где горячая вода и отопление взаимосвязаны Фото: Сергей ШИСТАРЕВ

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На сегодняшний день отопление включили в 3118 домах Кирова. Об этом рассказал директор Кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев на оперативном совещании в администрации города.

- Сегодня увеличиваем расход теплоресурса на ТЭЦ-4. Думаю, это позволит нам расширить список подключенных домов. Сейчас подключены 3118 домов. В соответствии с графиком все жилые дома, запитанные от ЦТП и сетей КТК, должны быть подключены до 5 октября, - сказал Сергей Александрович.

Напомним, что с 27 сентября в Кирове начался отопительный сезон. В первую очередь тепло дали на социальных объектах, а вот жилые дома подключают по графику.

Во всех домах тепло должно появиться к 5 октября.

Параллельно в городе идет подключение горячей воды. На сегодняшний день без ГВС остаются 155 домов. По планам КТК, вода в них появится до 15 октября.

При этом в первоочередном порядке устраняются дефекты на участках, где горячая вода и отопление взаимосвязаны.

Береснев еще раз напомнил, что уменьшение дефектов на сетях можно достичь только увеличив замену старых труб на новые. А на это нужны деньги. Но, по мнению Береснева, сети настолько изношены, что денег, заложенных в тарифе за тепло, не хватает.

- Программы ремонтов теплосетей рассчитаны на 238 млн рублей, учтенных в тарифе за тепло, но к ним компания вложила дополнительно 248 миллионов собственных средств, - приводит цифры директор ПАО «Т Плюс». - В то же время недополучив от потребителей - как физических лиц, так и, в первую очередь, управляющих компаний - 2,3 миллиарда рублей.

Он подчеркивает, что неплатежи серьезно осложняют проведение плановых ремонтов и реконструкций. Сейчас в городе сложилась критическая ситуация с недофинансированием работ, так как общая задолженность физических и юридических лиц за тепло и горячую воду превысила 2 млрд рублей. Большая часть этой суммы - 1,9 млрд - сформирована управляющими компаниями и ТСЖ. Этих средств могло бы хватить на реализацию ремонтных программ нескольких лет.