В Кирове разыскивают пропавшего четыре дня назад мужчину

30 Сент. 20:07 2018-09-30T20:07:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове четыре дня назад пропал 37-летний Роман Яговкин. Об этом сообщает кировский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В последний раз мужчину видели в среду, 26 сентября, и с тех пор его местонахождение не известно.

- Роман ростом 176 см, нормального телосложения, - рассказали волонтеры. - У него карие глаза и короткие русые волосы. Роман был одет в куртку песочного цвета с капюшоном, серые штаны и темные кроссовки.

8 (800) 700-54-52 или 112 - сообщите любую информацию о судьбе Романа Яговкина, которая вам известна.