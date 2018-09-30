В Кирове разыскивают пропавшего четыре дня назад мужчину
Волонтеры просят у кировчан помощи в поисках
Роман пропал в минувшую среду, 26 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове четыре дня назад пропал 37-летний Роман Яговкин. Об этом сообщает кировский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В последний раз мужчину видели в среду, 26 сентября, и с тех пор его местонахождение не известно.
- Роман ростом 176 см, нормального телосложения, - рассказали волонтеры. - У него карие глаза и короткие русые волосы. Роман был одет в куртку песочного цвета с капюшоном, серые штаны и темные кроссовки.
8 (800) 700-54-52 или 112 - сообщите любую информацию о судьбе Романа Яговкина, которая вам известна.