В понедельник сотни кировских домов останутся без света
В понедельник, 1 октября 2018 года, в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть». Работы на подстанциях пройдут во всех районах города. Отключения начнутся с 08.00 часов утра, а к 20.00 часам электроснабжение во всех кировских домах будет восстановлено.
Электричества завтра не будет в домах по следующим адресам:
ул. Большева, 1;
ул. Водопроводная, 2а, 3, 6, 7а, 8;
ул. Володарского, 177;
ул. Гайдара, 2;
ул. Дерендяева, 106;
ул. Захватаева, 23, 26;
ул. К. Либкнехта, 151;
ул. Кутшо, 1, 2, 3;
ул. Лепсе, 23;
ул. Милицейская, 53;
ул. Молодой Гвардии, 3, 4/11, 5, 5б, 6а, 6б, 9а;
ул. Мурашинская, 14-24;
ул. Народная, 2-16;
пер. Народный, 2-10, 11а;
ул. Нолинская, 15-40;
пр-т Октябрьский, 24/2, 51, 53, 55, 115;
ул. Преображенская, 91, 93;
ул. Пролетарская, 23, 23а, 48а, 50;
ул. Пятницкая, 96а
ул. Урицкого, 36;
ул. Ярославская, 22,24;
М. Субботиха, ул. Центральная, 4, 6-27; ул. Кооперативная, 8а; пер. Новый, 2; ул. Школьная, 19, 23-32;
Нововятск: ул. МОПРа, 17а, 19, 19а, 22, 25, 27, 29; пер. Тельмана, 1-8; ул. Орджоникидзе, 12; ул. Рухлядьева, 13;
д. Порошино, ул. Бассейная, 2-6; ул. Порошинская, 18;
пос. Новый, пер. 1-й Громовой, 28а, 34а, 45а; пер. 2-й Громовой, 33а, 34а; пер. 4-й Линейный, 3-13; ул. 4-й Пятилетки, 41-49 (нечетная); ул. Гастелло, 10-69; ул. Громовой, 19-34; ул. Дубинина, 7-14; ул. Панфиловская, 16-39, 56; ул. Тюленина, 31-48; ул. Матросова, 3-11; ул. Цветочная, 20, 27, 29, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41.
ВАЖНО
564-034 - cправки для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Кирова;
529-555 - справки для жителей Нововятского района и заречной части города Кирова.