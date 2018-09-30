В понедельник сотни кировских домов останутся без света

СЕГОДНЯ 14:04 2018-09-30T14:04:22+03:00

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В понедельник, 1 октября 2018 года, в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть». Работы на подстанциях пройдут во всех районах города. Отключения начнутся с 08.00 часов утра, а к 20.00 часам электроснабжение во всех кировских домах будет восстановлено.

Электричества завтра не будет в домах по следующим адресам:

ул. Большева, 1;

ул. Водопроводная, 2а, 3, 6, 7а, 8;

ул. Володарского, 177;

ул. Гайдара, 2;

ул. Дерендяева, 106;

ул. Захватаева, 23, 26;

ул. К. Либкнехта, 151;

ул. Кутшо, 1, 2, 3;

ул. Лепсе, 23;

ул. Милицейская, 53;

ул. Молодой Гвардии, 3, 4/11, 5, 5б, 6а, 6б, 9а;

ул. Мурашинская, 14-24;

ул. Народная, 2-16;

пер. Народный, 2-10, 11а;

ул. Нолинская, 15-40;

пр-т Октябрьский, 24/2, 51, 53, 55, 115;

ул. Преображенская, 91, 93;

ул. Пролетарская, 23, 23а, 48а, 50;

ул. Пятницкая, 96а

ул. Урицкого, 36;

ул. Ярославская, 22,24;

М. Субботиха, ул. Центральная, 4, 6-27; ул. Кооперативная, 8а; пер. Новый, 2; ул. Школьная, 19, 23-32;

Нововятск: ул. МОПРа, 17а, 19, 19а, 22, 25, 27, 29; пер. Тельмана, 1-8; ул. Орджоникидзе, 12; ул. Рухлядьева, 13;

д. Порошино, ул. Бассейная, 2-6; ул. Порошинская, 18;

пос. Новый, пер. 1-й Громовой, 28а, 34а, 45а; пер. 2-й Громовой, 33а, 34а; пер. 4-й Линейный, 3-13; ул. 4-й Пятилетки, 41-49 (нечетная); ул. Гастелло, 10-69; ул. Громовой, 19-34; ул. Дубинина, 7-14; ул. Панфиловская, 16-39, 56; ул. Тюленина, 31-48; ул. Матросова, 3-11; ул. Цветочная, 20, 27, 29, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41.

ВАЖНО

564-034 - cправки для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Кирова;

529-555 - справки для жителей Нововятского района и заречной части города Кирова.