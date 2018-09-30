2018-09-30T11:42:03+03:00
Происшествия

В Кирове сожгли две опасные говяжьи туши

Виновных могут наказать штрафами
Александр ЧАРУШИН
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Машину остановили по пути из Кирово-Чепецка в Киров. Фото: управление ветеринарии Кировской областиМашину остановили по пути из Кирово-Чепецка в Киров. Фото: управление ветеринарии Кировской области
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В начале текущей недели в Кирове был обнаружен грузовик, перевозивший опасное мясо. ЧП произошло на 10 км автодороги, ведущей из Кирово-Чепецка в Киров. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Кировской области. Установлено, что две опасные говяжьи туши, изъятые инспекторами совместно с полицией, принадлежали одному из Кирово-Чепецких хозяйств.

- Мясо не имело документов, подтверждающих его качество и безопасность, - пояснили в управлении ветеринарии. - У перевозчика отсутствовали и результаты экспертизы продукта. Также на тушах не было клейма.

Опасное мясо сожгли под контролем специалистов. Поставщика и перевозчика мяса могут привлечь к административной ответственности.

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