Погода на выходные в Кирове: дождь, ветер и мороз по коже

28 Сент. 18:06 2018-09-28T18:06:08+03:00

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По данным портала gismeteo.ru грядущий уикенд будет холодным и пасмурным. На субботу, 29 сентября 2018 года, МЧС России по Кировской области объявило метеопредупреждение из-за сильного ветра. Но непогода отступит уже к середине воскресенья.

Так, дневная температура воздуха в субботу составит 6-8 градусов выше ноля. К вечеру похолодает до +4..+5 градусов Цельсия. Также в течение всего дня во всех регионах ожидаются дожди. Ветер будет сильным и холодным: его скорость будет достигать 19 метров в секунду.

Воскресенье выдастся более спокойным: порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду, тучи не рассеются, но дождя не будет. А воздух прогреется также до 6-8 градусов выше ноля.