Кировские прокуроры и чиновники стали участниками форума ПФО в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-28T17:33:35+03:00

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Сегодня, 28 сентября 2018 года, кировские прокуроры и представители исполнительной власти и местного самоуправления приняли участие в открытом межрегиональном форуме прокуратур ПФО.

Наш регион представляли областной прокурор Николай Журков, его первый заместитель — Александр Окатьев и региональный министр энергетики, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Игорь Редькин, главный специалист – эксперт отдела управления проектами и программами регионального министерства социального развития Андрей Алексеенко, также глава Белохолуницкого городского поселения Станислав Кашин.

Основной темой встречи стала взаимодействие прокуратур с обществом и властями. Фото: Прокуратура Кировской области

Лейтмотивом мероприятия стала тема «Обеспечение законности в сфере благоустройства муниципальных образований - один из факторов соблюдения комфортных условий для проживания граждан».

- Предоставление комфортных и безопасных условий жизни - одна из первостепенных задач современного общества, от нее зависит благополучие миллионов граждан, - подчеркнул в начале форума генеральный прокурор России Сергей Зайцев. - Во многих регионах округа прокурорами накоплен солидный опыт работы на данном направлении, а органами власти выработаны инновационные и эффективные подходы к решению задач в сфере благоустройства территорий.

Действительно, сегодня прокуратуры кировской области наравне и с ведомствами других регионов, выработала систему взаимодействия не только с местными органами, общественными организациями и населением, но и со СМИ: теперь ведомство регулярно мониторит сведения, публикуемые в средствах массовой информации и в интернете.

Кроме того, участники форума обменялись своим опытом и положительными практиками совместной работы прокуратур и органов МСУ.