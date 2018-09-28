2018-09-28T16:38:03+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает: завтра в Кирове дожди и штормовой ветер

Жителям города пришло СМС-оповещение о непогоде
Елизавета Захарова
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В субботу в области ожидаются дожди и сильные ветраВ субботу в области ожидаются дожди и сильные ветраФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Кировского ЦГМС, в субботу, 29 сентября 2018 года, в Кирове снова будет царствовать непогода.

- В большинстве районов города ожидаются кратковременные дожди, - предупредило кировчан МЧС по СМС-рассылке. - Порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду. Будьте осторожны!

Если верить порталу gismeteo.ru, температура воздуха в субботу составит +6...+8 градусов Цельсия. Ночью столбик термометра опустится до 4 градусов выше ноля.

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