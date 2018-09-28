2018-09-28T14:53:33+03:00
Общество

Пенсия у мужчин в Кировской области на 1000 рублей больше, чем у женщин

Кировстат: каждый третий житель Кировской области - пенсионер
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Пенсия мужчин в Кировской области на 1000 рублей больше, чем у женщинПенсия мужчин в Кировской области на 1000 рублей больше, чем у женщинФото: Евгения ГУСЕВА
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Треть от всех жителей Кировской области - пенсионеры. Такие данные приводит Кировстат накануне Дня пожилого человека.

Так, на 1 января 2018 года в Кировской области зарегистрировано 440,9 тыс. пенсионеров, это на тысячу больше, чем 1 января 2017 года, когда в регионе было 439,8 тыс. пенсионеров.

Из общего числа пенсионеров женщины составляют 67% и лишь 33% - мужчины.

В общей численности населения области доля пенсионеров составила 34 процента, таким образом, каждый третий житель области - на заслуженном отдыхе.

Большинство пенсионеров получают пенсию по старости - 385,3 тыс. человек или 87%. Пенсию по инвалидности получают 3,5 процента пенсионеров, 29 200 человек получают социальную пенсию.

Средний размер пенсий на 1 января 2018 года в Кировской области составил 13 036 рублей. Среди регионов Приволжского федерального округа по среднему размеру назначенных пенсий Кировская область находилась на 4 месте. Максимальный размер пенсии зафиксирован в Пермском крае - 13 250 рублей, минимальный - в Республике Марий Эл - 11 873 рубля.

Кировстат

Кировстат

В районах Кировской области самая низкая пенсия в Афанасьевском районе - 11 192 рубля. А самая высокая в Кирове - 13 999 рублей. Выше, чем в среднем по области, пенсия сложилась в Кирово-Чепецком районе - 13 636 рублей, в Слободском районе - 13 327 рублей.

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