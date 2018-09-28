За месяц в Кировской области в ДТП погибли четверо лосей
В Кировской области продолжается «гон» лосей: животные активно передвигаются и нередко пересекают оживленные трассы. С начала сентября в ДТП на дорогах региона погибли четверо лосей. Об этом сообщает областной Охотнадзор со ссылкой на Минохраны окружающей среды.
- Аварии, в которых погибли лоси, произошли в Арбажском, Унинском, Кирово-Чепецком и Слободском районах, - подчеркнули в Охотнадзоре. - Во всех случаях животные скончались на месте ЧП, а автомобили, сбившие их, получили серьезные повреждения. Чаще всего такие аварии происходили поздно вечером и в предрассветные часы.
Отметим, что в целом за 2018 год на дорогах Кирова и районов области зафиксировано 28 ДТП с участием диких животных.