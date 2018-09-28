За месяц в Кировской области в ДТП погибли четверо лосей

СЕГОДНЯ 11:48 2018-09-28T16:46:37+03:00

При столкновении с автомобилем лоси, как правило, погибают на месте от травм. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области

В сумме за год сбили в семь раз больше диких животных

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В Кировской области продолжается «гон» лосей: животные активно передвигаются и нередко пересекают оживленные трассы. С начала сентября в ДТП на дорогах региона погибли четверо лосей. Об этом сообщает областной Охотнадзор со ссылкой на Минохраны окружающей среды.

- Аварии, в которых погибли лоси, произошли в Арбажском, Унинском, Кирово-Чепецком и Слободском районах, - подчеркнули в Охотнадзоре. - Во всех случаях животные скончались на месте ЧП, а автомобили, сбившие их, получили серьезные повреждения. Чаще всего такие аварии происходили поздно вечером и в предрассветные часы.

Отметим, что в целом за 2018 год на дорогах Кирова и районов области зафиксировано 28 ДТП с участием диких животных.