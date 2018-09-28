2018-09-28T11:16:34+03:00
Общество

В Кирове восьмой дом для детей-сирот достроят к концу ноября

В новой многоэтажке будет размещено 117 квартир
Елизавета Захарова
Поделиться:
В концу ноября в городе появится восьмой дом для детей-сирот. Фото: admkirov.ruВ концу ноября в городе появится восьмой дом для детей-сирот. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

Новый многоквартирный дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет достроен к декабрю 2018 года в жилом районе Урванцево.

- В настоящее время в здании выполнена практически половина внутренних работ, - пояснили в администрации города Кирова. - По контракту, который был заключен в середине июля 2018 года, подрядная организация должна сдать многоквартирный дом не позднее 29 ноября.

Сейчас выполнено 50% внутренних работ. Фото: admkirov.ru

Сейчас выполнено 50% внутренних работ. Фото: admkirov.ru

Строительный объект посетил и глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Особое внимание он уделил отоплению и водоснабжению. Подрядчик уведомил, что отапливать дом начнут уже в октября.

- В таком случае через месяц обязательно встретимся здесь же и проверим, - отметил глава администрации.

Дети-сироты получат квартиры в чистой отделке. Фото: admkirov.ru

Дети-сироты получат квартиры в чистой отделке. Фото: admkirov.ru

Отметим, что в рамках закона детям-сиротам должно предоставляться не менее 26 квадратов жилплощади чистовой отделки. Но подрядчик, Кировский ССК, для каждой квартиры обустроил и балкон. Так же рядом с домом благоустроят и площадку.

Напомним, что в городе за три года построено уже семь домов для сирот, всего 455 квартир.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За месяц в Кировской области в ДТП погибли четверо лосей
В Кирове раздавили тонну «санкционки»
Пожар в Вятских Полянах унес жизни двоих человек
На восстановление моста через реку в Верхнекамскому районе выделят 770 тысяч рублей
За поездку на всех маршрутах АТП теперь можно расплатиться по банковской карте
В Кирове двадцать дней назад пропал 22-летний молодой человек
В детские сады, в которых все еще нет отопления, «КТК» привезла обогреватели
Напротив здания ФСБ нашли подозрительный объект..?
Хозяину собак, которые загрызли женщину, грозит 2 года колонии
В Москве оценили изменения кировской медицины: «бережливость», отделение больных от здоровых, электронные карты
В Кирове появились аппараты для современной помощи детям с проблемами почек
Комиссия не приняла дорогу у ТЦ «Макси»
УМВД: замдиректора АТП с подельниками украл 23 миллиона рублей
Коммунальщики устроили «морской бой» на парковке у жилого дома
Дроны сэкономят бюджет: «Ростелеком» презентовал в Кирове технологии для аэросъемки
Из психиатрической больницы в Кирове сбежал пенсионер
Ректору ВятГУ Валентину Пугачу объявлена благодарность губернатора Кировской области Игоря Васильева
Житель Кирса угрожал ребенку пистолетом и напал на полицейского
Детская УЗИ диагностика в «Неболейке» – быстро, безопасно, безболезненно
Автоледи на «Оке» сбила десятиклассницу: женщину ослепил встречный грузовик