В Кирове восьмой дом для детей-сирот достроят к концу ноября
Новый многоквартирный дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет достроен к декабрю 2018 года в жилом районе Урванцево.
- В настоящее время в здании выполнена практически половина внутренних работ, - пояснили в администрации города Кирова. - По контракту, который был заключен в середине июля 2018 года, подрядная организация должна сдать многоквартирный дом не позднее 29 ноября.
Сейчас выполнено 50% внутренних работ. Фото: admkirov.ru
Строительный объект посетил и глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Особое внимание он уделил отоплению и водоснабжению. Подрядчик уведомил, что отапливать дом начнут уже в октября.
- В таком случае через месяц обязательно встретимся здесь же и проверим, - отметил глава администрации.
Дети-сироты получат квартиры в чистой отделке. Фото: admkirov.ru
Отметим, что в рамках закона детям-сиротам должно предоставляться не менее 26 квадратов жилплощади чистовой отделки. Но подрядчик, Кировский ССК, для каждой квартиры обустроил и балкон. Так же рядом с домом благоустроят и площадку.
Напомним, что в городе за три года построено уже семь домов для сирот, всего 455 квартир.