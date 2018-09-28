В Кирове восьмой дом для детей-сирот достроят к концу ноября

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-28T11:16:34+03:00

В концу ноября в городе появится восьмой дом для детей-сирот. Фото: admkirov.ru

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Новый многоквартирный дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет достроен к декабрю 2018 года в жилом районе Урванцево.

- В настоящее время в здании выполнена практически половина внутренних работ, - пояснили в администрации города Кирова. - По контракту, который был заключен в середине июля 2018 года, подрядная организация должна сдать многоквартирный дом не позднее 29 ноября.

Сейчас выполнено 50% внутренних работ. Фото: admkirov.ru

Строительный объект посетил и глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Особое внимание он уделил отоплению и водоснабжению. Подрядчик уведомил, что отапливать дом начнут уже в октября.

- В таком случае через месяц обязательно встретимся здесь же и проверим, - отметил глава администрации.

Дети-сироты получат квартиры в чистой отделке. Фото: admkirov.ru

Отметим, что в рамках закона детям-сиротам должно предоставляться не менее 26 квадратов жилплощади чистовой отделки. Но подрядчик, Кировский ССК, для каждой квартиры обустроил и балкон. Так же рядом с домом благоустроят и площадку.

Напомним, что в городе за три года построено уже семь домов для сирот, всего 455 квартир.