2018-09-28T16:54:03+03:00
Общество

На восстановление моста через реку в Верхнекамском районе выделят 770 тысяч рублей

Минфин Кировской области заключил соглашение с областным правительством
Елизавета Захарова
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770 тысяч рублей администрация Верхнекамского района получит на ремонт моста770 тысяч рублей администрация Верхнекамского района получит на ремонт мостаФото: Олег ЗОЛОТО
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Правительство Кировской области выделит 770 тысяч рублей Верхнекамскому району на неотложный ремонт низководного деревянного моста через реку Каму. Спонсирование стало возможным благодаря соглашению Минфина о предоставлении средств районам из резервного фонда областного правительства.

Напомним, что после обильного весеннего половодья районный мост через Каму развалился, отрезав многим районам прямой путь до областного центра.

Кроме того, из резервного фонда будут выделены средства и на соцвыплаты погорельцам: Верхошижемскому району - 120 тысяч рублей, Нагорскому району - 60 тысяч рублей, Слободскому - 20 тысяч рублей и Яранскому району - 80 тысяч рублей. Выплата составит 20 тысяч рублей на человека.

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