2018-09-28T16:55:20+03:00
Общество

За поездку на всех маршрутах АТП теперь можно расплатиться по банковской карте

Для этого кировчанам необходимо использовать бесконтактную систему оплаты
Александр ЧАРУШИН
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Услуга доступна на нескольких десятках городских маршрутовУслуга доступна на нескольких десятках городских маршрутовФото: Анна КРЮКОВА
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В большинстве автобусов и троллейбусов Кирова теперь можно расплачиваться за поездку по банковской карте. Услуга доступна на всех маршрутах АТП. Информация об этом появилась в самих транспортных средствах еще в начале текущей недели.

Напомним, АТП обслуживает свыше 30 городских маршрутов общественного транспорта. Согласно данным сайта мэрии, это маршруты автобусов № 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 70, 84, 88 и 90. Также в ведении АТП находятся троллейбусные маршруты № 1, 3, 4, 5, 7, 8 и 14.

Отметим, что купить билет при помощи карточек старого формата не получится. К оплате принимаются только карты с возможностью бесконтактного платежа (PayPass, PayWave) либо гаджеты, подключенные к системам Samsung Pay, Apple Pay и им подобным. Узнать, имеется ли у вашей банковской карты такая функция, просто: на ее лицевой стороне должен быть значок из четырех дуг.

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