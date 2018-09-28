2018-09-28T10:15:53+03:00
Общество

В Кирове двадцать дней назад пропал 22-летний молодой человек

Парня уже несколько раз объявляли в розыск
Елизавета Захарова
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Кировчанина объявили в розыск сегодня. Фото: vk.com/lizaalert_kirovКировчанина объявили в розыск сегодня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 22-летнего кировчанина. Даниила Блинова последний раз видели 8 сентября 2018 года. Уже двадцать дней от Данила нет вестей.

На вид Данил ростом 168 сантиметров. У мололого человека карие глаза и короткие темно-русые волосы. Отличительная примета: на левой щеке три родинки. В последний день его видели в темной куртке цвета хаки, и темной кофте и синих спортивных штанах, на ногах — кроссовки синего цвета.

Отметим, что Даниил Блинов пропадает уже не первый раз. Последний раз его объявляли в розыск в апреле: тогда молодого человека нашли чуть меньше, чем через месяц. Также молодой человек пропадал и в мая 2016 года.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Даниила, то просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 02, 112.

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