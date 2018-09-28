СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-28T10:12:56+03:00

В детские сады, в которых все еще нет отопления, «КТК» привезла обогреватели

В ближайшие дни «Кировская теплоснабжающая компания» обещает завершить реконструкцию на сетях и дать тепло во все социальные объекты

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В Кирове все еще несколько детских садов остаются без отопления. Хотя отопительный сезон в социально-значимых объектах начался еще 17 сентября.

Так, по словам депутата Законодательного собрания Романа Титова тепла все еще нет в садике № 26 «Белоснежка».

- Заявка на подключение была направлена в «КТК» 17 сентября, но ресурсники проводят реконструкцию сетей в районе, обещают жильцам окрестных домов подключение не ранее 5 октября. Принимаются меры по обогреву, КТК завезла в детский сад 8 обогревателей, но мощностей недостаточно. Специалисты «Горячей линии» проекта «Народный контроль» совместно с органами власти занимаются решением проблемы, вопрос на особом контроле, - сообщил Роман Альбертович.

Напомним, что 26 сентября на пленарном заседании Кировской городской думы директор ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев пояснил, что без отопления остаются два детских сада в Кирове. Оба они попали в зону, где сейчас идет реконструкция сетей.

- В оба садика мы отвезли наши обогреватели. Тепловой режим в обоих садах в пределах допустимой нормы, - заверил Сергей Александрович.

Он пообещал, что работы по реконструкции сетей завершаться к 1 октября, а все дефекты на сетях, из-за которых без горячей воды и отопления остаются сотни домов города, Береснев пообещал завершить к 15 октября.