Напротив здания ФСБ нашли подозрительный объект..?

СЕГОДНЯ 09:52 2018-09-28T10:22:36+03:00

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Сегодня, 28 сентября 2018 года, около 9.00, на перекрестке улиц Ленина и Орловской, к зданию № 95 приехали несколько машин полиции, МЧС и ФСБ. Проход по нечетной стороне улицы Ленина был закрыт.

Правоохранительные органы съехались к дому № 95. Фото: Алексей ГМЫЗИН

- Если там стоят пожарные машины, а дыма не видно, то, скорее всего, был обнаружен подозрительный объект, - предположили в пресс-службе МЧС России по Кировской области.

Но точной информации о том, что произошло напротив здания ФСБ, не дали ни в одной службе города Кирова.