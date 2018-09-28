Напротив здания ФСБ нашли подозрительный объект..?
К дому на Ленина съехался десяток машин правоохранительных органов
Напротив управления ФСБ России по Кировской области перекрыли проход между домами. Фото: Алексей ГМЫЗИН
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Сегодня, 28 сентября 2018 года, около 9.00, на перекрестке улиц Ленина и Орловской, к зданию № 95 приехали несколько машин полиции, МЧС и ФСБ. Проход по нечетной стороне улицы Ленина был закрыт.
Правоохранительные органы съехались к дому № 95. Фото: Алексей ГМЫЗИН
- Если там стоят пожарные машины, а дыма не видно, то, скорее всего, был обнаружен подозрительный объект, - предположили в пресс-службе МЧС России по Кировской области.
Но точной информации о том, что произошло напротив здания ФСБ, не дали ни в одной службе города Кирова.