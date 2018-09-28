Хозяину собак, которые загрызли женщину, грозит 2 года колонии

СЕГОДНЯ 09:33 2018-09-28T10:19:27+03:00

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, дело уже направили в суд

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В Кирово-Чепецке прокуратура направила в суд уголовное дело на хозяина собак, которые загрызли женщину. Его обвиняют в «причинении смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия произошла 18 июля 2018 года в деревне Мокрецы Кирово-Чепецкого района.

- 47-летний житель деревни Сунчиха Кирово-Чепецкого района держал двух собак породы среднеазиатская овчарка, - рассказывают в прокуратуре Кировской области. - Животные содержались в вольере, без привязи. В тот день они остались без присмотра и сумели покинуть вольер, а после - огороженную забором территорию участка. Они выскочили и стали бегать по деревне, а затем побежали по дороге в сторону соседней деревни Мокрецы. По дороге шли люди, на которых и напали псы.

В Следственном комитете по Кировской области поясняют, что собаки напали на 71-летнюю женщину. От укусов у нее на теле образовались множественные раны, женщина стала истекать кровью. Также собаки напали на мужчину. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую.

Прибывшие на место полицейские были вынуждены применить табельное оружие, так как собаки уже готовились напасть на женщину с ребенком. Обеих овчарок застрелили.

Покусанному мужчине врачи оказали помощь на месте, а вот пожилую женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Два дня она провела в реанимации, но, к сожалению, спасти ее так и не удалось. 22 июля от полученных в результате происшествия травм женщина скончалась.

На хозяина собак следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование шло несколько месяцев, и сейчас уголовное дело с утвержденным кирово-чепецким городским прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Хозяину собак грозит лишение свободы до двух лет.