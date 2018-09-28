2018-09-28T10:19:27+03:00
Происшествия

Хозяину собак, которые загрызли женщину, грозит 2 года колонии

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, дело уже направили в суд
Виктория ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Животные содержались в вольере, без привязи. Фото: СУ СК по Кировской областиЖивотные содержались в вольере, без привязи. Фото: СУ СК по Кировской области
Изменить размер текста:

В Кирово-Чепецке прокуратура направила в суд уголовное дело на хозяина собак, которые загрызли женщину. Его обвиняют в «причинении смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия произошла 18 июля 2018 года в деревне Мокрецы Кирово-Чепецкого района.

- 47-летний житель деревни Сунчиха Кирово-Чепецкого района держал двух собак породы среднеазиатская овчарка, - рассказывают в прокуратуре Кировской области. - Животные содержались в вольере, без привязи. В тот день они остались без присмотра и сумели покинуть вольер, а после - огороженную забором территорию участка. Они выскочили и стали бегать по деревне, а затем побежали по дороге в сторону соседней деревни Мокрецы. По дороге шли люди, на которых и напали псы.

В Следственном комитете по Кировской области поясняют, что собаки напали на 71-летнюю женщину. От укусов у нее на теле образовались множественные раны, женщина стала истекать кровью. Также собаки напали на мужчину. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую.

Прибывшие на место полицейские были вынуждены применить табельное оружие, так как собаки уже готовились напасть на женщину с ребенком. Обеих овчарок застрелили.

Покусанному мужчине врачи оказали помощь на месте, а вот пожилую женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Два дня она провела в реанимации, но, к сожалению, спасти ее так и не удалось. 22 июля от полученных в результате происшествия травм женщина скончалась.

На хозяина собак следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование шло несколько месяцев, и сейчас уголовное дело с утвержденным кирово-чепецким городским прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Хозяину собак грозит лишение свободы до двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает: завтра в Кирове дожди и штормовой ветер
Владимир Быков: «Ассоциация законодателей Приволжья - площадка для продвижения региональных инициатив на государственный уровень»
Пенсия у мужчин в Кировской области на 1000 рублей больше, чем у женщин
За месяц в Кировской области в ДТП погибли четверо лосей
В Кирове раздавили тонну «санкционки»
В Кирове восьмой дом для детей-сирот достроят к концу ноября
Пожар в Вятских Полянах унес жизни двоих человек
На восстановление моста через реку в Верхнекамском районе выделят 770 тысяч рублей
За поездку на всех маршрутах АТП теперь можно расплатиться по банковской карте
В Кирове двадцать дней назад пропал 22-летний молодой человек
В детские сады, в которых все еще нет отопления, «КТК» привезла обогреватели
Напротив здания ФСБ нашли подозрительный объект..?
В Москве оценили изменения кировской медицины: «бережливость», отделение больных от здоровых, электронные карты
В Кирове появились аппараты для современной помощи детям с проблемами почек
Комиссия не приняла дорогу у ТЦ «Макси»
УМВД: замдиректора АТП с подельниками украл 23 миллиона рублей
Коммунальщики устроили «морской бой» на парковке у жилого дома
Дроны сэкономят бюджет: «Ростелеком» презентовал в Кирове технологии для аэросъемки
Из психиатрической больницы в Кирове сбежал пенсионер
Ректору ВятГУ Валентину Пугачу объявлена благодарность губернатора Кировской области Игоря Васильева
Житель Кирса угрожал ребенку пистолетом и напал на полицейского
Детская УЗИ диагностика в «Неболейке» – быстро, безопасно, безболезненно
Автоледи на «Оке» сбила десятиклассницу: женщину ослепил встречный грузовик