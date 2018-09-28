2018-09-28T10:16:09+03:00
Общество

В Москве оценили изменения кировской медицины: «бережливость», отделение больных от здоровых, электронные карты

Дмитрий Курдюмов поделился опытом Кировской области перед экспертным сообществом
Виктория ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
В Москве прошло экспертное совещание по вопросу правового регулирования размещения помещений медицинских организаций. Фото: medkirov.ruВ Москве прошло экспертное совещание по вопросу правового регулирования размещения помещений медицинских организаций. Фото: medkirov.ru
Изменить размер текста:

В Москве прошло экспертное совещание по вопросу правового регулирования размещения помещений медицинских организаций. На нем присутствовали представители Минздрава, Росздравнадзора, активисты ОНФ и эксперты в области здравоохранения. От Кировской области принять участие в совещании пригласили заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова. Зампред рассказал об опыте Кировской области.

- Основным событием в здравоохранении нашего региона в 2017 году стало участие в проекте «Бережливая поликлиника». Область одной из первых включилась в этот проект. К концу 2017 года 62 поликлиники (53% от общего числа) стали «бережливыми», а к концу 2019 года таковыми станут все поликлиники области. Мы и сейчас ведем активную работу в рамках приоритетного федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», - рассказал Дмитрий Александрович. - Также были разделены потоки посетителей поликлиник на больных и здоровых, сформировали доступную среду для маломобильных пациентов: пандусы с поручнями, подъемники с кнопкой вызова персонала, автоматические раздвижные двери, противоскользящее напольное покрытие. Кроме того, мы внедрили новые информационные технологии. Сейчас все государственные медицинские организации системы ОМС подключены к региональному информационному ресурсу системы здравоохранения и работают в единой защищенной сети передачи данных.

Участники совещания высоко оценили опыт Кировской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает: завтра в Кирове дожди и штормовой ветер
Владимир Быков: «Ассоциация законодателей Приволжья - площадка для продвижения региональных инициатив на государственный уровень»
Пенсия у мужчин в Кировской области на 1000 рублей больше, чем у женщин
За месяц в Кировской области в ДТП погибли четверо лосей
В Кирове раздавили тонну «санкционки»
В Кирове восьмой дом для детей-сирот достроят к концу ноября
Пожар в Вятских Полянах унес жизни двоих человек
На восстановление моста через реку в Верхнекамском районе выделят 770 тысяч рублей
За поездку на всех маршрутах АТП теперь можно расплатиться по банковской карте
В Кирове двадцать дней назад пропал 22-летний молодой человек
В детские сады, в которых все еще нет отопления, «КТК» привезла обогреватели
Напротив здания ФСБ нашли подозрительный объект..?
Хозяину собак, которые загрызли женщину, грозит 2 года колонии
В Кирове появились аппараты для современной помощи детям с проблемами почек
Комиссия не приняла дорогу у ТЦ «Макси»
УМВД: замдиректора АТП с подельниками украл 23 миллиона рублей
Коммунальщики устроили «морской бой» на парковке у жилого дома
Дроны сэкономят бюджет: «Ростелеком» презентовал в Кирове технологии для аэросъемки
Из психиатрической больницы в Кирове сбежал пенсионер
Ректору ВятГУ Валентину Пугачу объявлена благодарность губернатора Кировской области Игоря Васильева
Житель Кирса угрожал ребенку пистолетом и напал на полицейского
Детская УЗИ диагностика в «Неболейке» – быстро, безопасно, безболезненно
Автоледи на «Оке» сбила десятиклассницу: женщину ослепил встречный грузовик