В Москве оценили изменения кировской медицины: «бережливость», отделение больных от здоровых, электронные карты

СЕГОДНЯ 09:04 2018-09-28T10:16:09+03:00

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В Москве прошло экспертное совещание по вопросу правового регулирования размещения помещений медицинских организаций. На нем присутствовали представители Минздрава, Росздравнадзора, активисты ОНФ и эксперты в области здравоохранения. От Кировской области принять участие в совещании пригласили заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова. Зампред рассказал об опыте Кировской области.

- Основным событием в здравоохранении нашего региона в 2017 году стало участие в проекте «Бережливая поликлиника». Область одной из первых включилась в этот проект. К концу 2017 года 62 поликлиники (53% от общего числа) стали «бережливыми», а к концу 2019 года таковыми станут все поликлиники области. Мы и сейчас ведем активную работу в рамках приоритетного федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», - рассказал Дмитрий Александрович. - Также были разделены потоки посетителей поликлиник на больных и здоровых, сформировали доступную среду для маломобильных пациентов: пандусы с поручнями, подъемники с кнопкой вызова персонала, автоматические раздвижные двери, противоскользящее напольное покрытие. Кроме того, мы внедрили новые информационные технологии. Сейчас все государственные медицинские организации системы ОМС подключены к региональному информационному ресурсу системы здравоохранения и работают в единой защищенной сети передачи данных.

Участники совещания высоко оценили опыт Кировской области.