В Кирове появились аппараты для современной помощи детям с проблемами почек

СЕГОДНЯ 08:46 2018-09-28T10:13:21+03:00

В Кировской областной детской больнице появились новые аппараты, которые позволяют проводить детям с почечной недостаточностью перитонеальный диализ. Фото: medkirov.ru

Они делают процедуру диализа не такой болезненной

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В Кировской областной детской больнице появились новые аппараты, которые позволяют проводить детям с почечной недостаточностью перитонеальный диализ.

Напомним, что люди с проблемами почек вынуждены три раза в неделю проходить процедуру гемодиализа, во время которого необходимо 6 часов сидеть неподвижно, при этом при подключении аппарата и установке игл человек испытывает болезненные ощущения.

Аппарат для перитонеального диализа выдается пациенту на дом, поэтому ребенку не нужно ездить в больницу, он может находиться в привычной обстановке.

Суть обеих процедур - гемодиализа и перитонеального диализа - одинакова: выведение токсинов из организма, когда с этим не справляются почки. Механизм разный, но результат один - очищение крови от токсинов.

- При перитонеальном диализе в брюшную полость ставится катетер и функцию почки выполняет брюшная стенка, через которую происходит переход токсинов в диализный раствор, - рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог детской областной клинической больницы Алексей Харлампиев. - Обычно процедуру проводят на ночь, а днем живут полноценной жизнью: дети ходят в школу, на танцы, в бассейн. Качество жизни от этой процедуры только улучшается.

Сейчас почти все больные почечной недостаточностью дети, лечащиеся в Кировской областной детской больнице, находятся на автоматизированном перитонеальном диализе.