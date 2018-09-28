2018-09-28T10:13:21+03:00
Здоровье

В Кирове появились аппараты для современной помощи детям с проблемами почек

Они делают процедуру диализа не такой болезненной
Виктория ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
В Кировской областной детской больнице появились новые аппараты, которые позволяют проводить детям с почечной недостаточностью перитонеальный диализ. Фото: medkirov.ruВ Кировской областной детской больнице появились новые аппараты, которые позволяют проводить детям с почечной недостаточностью перитонеальный диализ. Фото: medkirov.ru
Изменить размер текста:

В Кировской областной детской больнице появились новые аппараты, которые позволяют проводить детям с почечной недостаточностью перитонеальный диализ.

Напомним, что люди с проблемами почек вынуждены три раза в неделю проходить процедуру гемодиализа, во время которого необходимо 6 часов сидеть неподвижно, при этом при подключении аппарата и установке игл человек испытывает болезненные ощущения.

Аппарат для перитонеального диализа выдается пациенту на дом, поэтому ребенку не нужно ездить в больницу, он может находиться в привычной обстановке.

Суть обеих процедур - гемодиализа и перитонеального диализа - одинакова: выведение токсинов из организма, когда с этим не справляются почки. Механизм разный, но результат один - очищение крови от токсинов.

- При перитонеальном диализе в брюшную полость ставится катетер и функцию почки выполняет брюшная стенка, через которую происходит переход токсинов в диализный раствор, - рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог детской областной клинической больницы Алексей Харлампиев. - Обычно процедуру проводят на ночь, а днем живут полноценной жизнью: дети ходят в школу, на танцы, в бассейн. Качество жизни от этой процедуры только улучшается.

Сейчас почти все больные почечной недостаточностью дети, лечащиеся в Кировской областной детской больнице, находятся на автоматизированном перитонеальном диализе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает: завтра в Кирове дожди и штормовой ветер
Владимир Быков: «Ассоциация законодателей Приволжья - площадка для продвижения региональных инициатив на государственный уровень»
Пенсия у мужчин в Кировской области на 1000 рублей больше, чем у женщин
За месяц в Кировской области в ДТП погибли четверо лосей
В Кирове раздавили тонну «санкционки»
В Кирове восьмой дом для детей-сирот достроят к концу ноября
Пожар в Вятских Полянах унес жизни двоих человек
На восстановление моста через реку в Верхнекамском районе выделят 770 тысяч рублей
За поездку на всех маршрутах АТП теперь можно расплатиться по банковской карте
В Кирове двадцать дней назад пропал 22-летний молодой человек
В детские сады, в которых все еще нет отопления, «КТК» привезла обогреватели
Напротив здания ФСБ нашли подозрительный объект..?
Хозяину собак, которые загрызли женщину, грозит 2 года колонии
В Москве оценили изменения кировской медицины: «бережливость», отделение больных от здоровых, электронные карты
Комиссия не приняла дорогу у ТЦ «Макси»
УМВД: замдиректора АТП с подельниками украл 23 миллиона рублей
Коммунальщики устроили «морской бой» на парковке у жилого дома
Дроны сэкономят бюджет: «Ростелеком» презентовал в Кирове технологии для аэросъемки
Из психиатрической больницы в Кирове сбежал пенсионер
Ректору ВятГУ Валентину Пугачу объявлена благодарность губернатора Кировской области Игоря Васильева
Житель Кирса угрожал ребенку пистолетом и напал на полицейского
Детская УЗИ диагностика в «Неболейке» – быстро, безопасно, безболезненно
Автоледи на «Оке» сбила десятиклассницу: женщину ослепил встречный грузовик