2018-09-27T17:37:51+03:00
Общество

Комиссия не приняла дорогу у ТЦ «Макси»

Специалисты пока не стали подписывать акты приемки
Анна КРЮКОВА
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Кировчане недовольны нарисованной разметкой. Фото: предоставлено гипермаркетом «Макси»Кировчане недовольны нарисованной разметкой. Фото: предоставлено гипермаркетом «Макси»
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В четверг, 27 сентября, рабочая комиссия в составе экспертов из Дирекции дорожного хозяйства, ГИБДД и департамента городского хозяйства выехала проверить проезжую часть на улице Московской. Специалисты смотрели, как нанесена разметка и как выполнено расширение проезжей части. Пока руководству ТЦ «Макси» акты приемки не подписали.

- Во время проверки эксперты выявили недочеты в выполнении различных видов работ, - пояснили в администрации города. - Исполнителям выдадут предписание об устранении нарушений.

Напомним, что в связи со строительством в Кирове крупного гипермаркета «Макси» улицу Московскую расширили до пяти полос. Также произошла реконструкция светофора, нанесена новая разметка. Однако многие жители города считают, что разметка нанесена неправильно.

- Вот очень интересно, как я, двигаясь по Московской в сторону улицы Романа Ердякова, в крайнем левом ряду, подъезжая к перекрестку, должен оказаться в средней полосе для проезда прямо? - написал кировчанин в паблике «НДК». - Сколько езжу, я оказываюсь на разметке, и получается, что автоматически попадаю на полосу, для которой движение разрешено только налево.

Также недовольны и водители автобусов. Они сообщают, что просто не помещаются в одну полосу.

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