УМВД: замдиректора АТП с подельниками украл 23 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-27T17:33:11+03:00

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В УМВД России по Кировской области завершили расследование дела против замдиректора Кировского автотранспортного предприятия. Установлено, что летом 2014 года обвиняемый вступил в сговор с двумя фирмами-поставщиками: вместо качественного дизельного топлива в АТП закупали мазут и дешевые нефтепродукты. Преступная схема действовала вплоть до ноября 2016 года и принесла организаторам не менее 23 миллионов рублей «навара».

- Всего в АТП по данной схеме поставили топлива на сумму в 236 миллионов рублей, - подчеркнули в пресс-службе УМВД. - Десятая часть этой суммы была похищена подельниками. Уголовное дело было заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой». Максимальное наказание по статье составляет 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Отметим, что расследование в отношении двоих фигурантов дела уже завершено, третий подозреваемый сбежал и находится в розыске.

КСТАТИ

Факты мошенничества в АТП вскрылись уже давно. Год назад мы писали об аресте замдиректора компании. Еще раньше о проблемах и нарушениях в работе АТП заговорили автоинспекторы и экологи: в компании было слишком много чадящих и коптящих автобусов. Сотрудники ГИБДД выписывали десятки штрафов за загрязнение воздуха - теперь ясно почему.