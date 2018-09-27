Коммунальщики устроили «морской бой» на парковке у жилого дома

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-27T17:16:17+03:00

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На парковке многоквартирного дома по адресу ул. Азина, 17, в Кирове коммунальщики играли в «морской бой». Об этом один из жителей дома написал в сообществе «Злой кировчанин». По словам мужчины, подготовка к «игре» шла около трех месяцев. Коммунальщики то тут, то там рыли ямы, чтобы найти трубы, которые нужно отремонтировать.

- Сейчас представителями КТК ведется стрельба по букве «а», - шутит автор сообщения. - Судя по первым выстрелам, «а2», «а4» и «а5» - мимо. Поле боя длинное, стрелять можно вплоть до «а30».

«Комсомолка» обратилась в Кировскую теплоснабжающую компанию с просьбой объяснить, что происходит во дворе дома по улице Азина.

- Действительно, там был серьезный дефект в работе сетей, - пояснили в пресс-службе компании. - Уже сегодня бригада специалистов срочно занялась его устранением. Если все пойдет по плану, уже завтра подача горячей воды возобновится.

Также в пресс-службе КТК подчеркнули: парковка, на которой велся «морской бой», создана незаконно. Согласно всем нормам, территория над теплосетями должна быть охраняемой, на ней нельзя было ничего строить.