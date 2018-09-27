Из психиатрической больницы в Кирове сбежал пенсионер

СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-27T17:46:08+03:00

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В четверг, 27 сентября, из психиатрической больницы в поселке Ганино сбежал 62-летний пациент. Мужчина покинул лечебное учреждение сегодня ночью. С тех пор информации о его местонахождении нет.

- Рост мужчины 165-170 см, худощавое телосложение, - сообщили о приметах пропавшего в УМВД по Кировской области. - У пациента седые короткие волосы, на лице щетина, имеется лобная залысина, хромает на обе ноги, глаза карие.

Также известно, что мужчина был одет в синюю спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные в сеточку кожаные туфли. Если вам известно местонахождение пациента, просьба сообщить по номерам: (8332) 674-319, 674-325, 36-16-22, 8-953-948-1177, 45-02-99 или 02 (с мобильных телефонов - 102).