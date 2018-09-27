Автоледи на «Оке» сбила десятиклассницу: женщину ослепил встречный грузовик

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-27T17:53:01+03:00

Водитель сама вызвала на место аварии медиков и инспекторов движения. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области

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Вчера, 26 сентября, в Уржуме произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили «Комсомольской правде» в Кирове» специалисты Госавтоинспекции, авария случилась около 19.00 часов на нерегулируемом пешеходном переходе. 33-летняя автоледи на «Оке» сбила 16-летнюю девушку, ученицу десятого класса местной школы.

- Водителя ослепило фарами встречного грузового автомобиля, - пояснили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области. - Она не заметила выбежавшую на дорогу школьницу и сбила ее. Автоледи сразу же вызвала на место «скорую» и сотрудников ГИБДД.

Отметим, что серьезных травм пешеход не получила. Госпитализация девушке не потребовалась.