Сотрудник УФСИН по Кировской области подарил больному раком костный мозг

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-27T17:55:20+03:00

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Владимир Некрасов, сотрудник ИК-6 УФСИН России по Кировской области, встретился с пациентом, которого он спас два года назад, подарив ему свой костный мозг.

В 2011 году кировский уфсиновец стал участником федерального проекта по формированию банка данных стволовых клеток костного мозга: потенциальные доноры сдавали анализы, проходили обследования, чтобы быть внесенными в Общий реестр. После исследований и поисков кировчанин стал одним-единственным из тридцати тысяч просмотренных доноров, который подошел для больного раком крови.

В 2011 году сотрудник УФСИН сдал анализы для Общего реестра. Фото: УФСИН России по Кировской области

- Я не могу жертвовать большие суммы на благотворительность, но в моих силах регулярно сдавать кровь и таким образом помогать людям, - пояснил Владимир Некрасов. - И когда мне позвонили из реестра и сказали, что мой костный мозг может спасти конкретного человека, у меня не было сомнений, я сразу дал согласие на операцию.

Операция прошла успешно в 2016 году. И теперь, спустя два года неведения, когда костный мозг уже прижился, бывший онкобольной знает своего «генетического близнеца» в лицо.

- Спасибо за то, что вы подарили мне шанс на жизнь, - благодарил Владимира мужчина. - Для нас с женой вы стали новым членом семьи. Мы часто говорили о вас и представляли, какой вы отважный молодой человек, который не побоялся стать донором костного мозга. Сейчас у нас появилась возможность познакомиться и поблагодарить вас лично.