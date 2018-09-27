За плохую уборку улиц подрядчиков оштрафовали больше чем на миллион

СЕГОДНЯ 13:52 2018-09-27T17:15:58+03:00

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Все без исключения подрядчики получили штрафы за плохую уборку улиц Кирова в летний период. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, еще в начале года сити-менеджер Илья Шульгин потребовал наказывать коммунальщиков за любые нарушения контрактов по уборке дорог и тротуаров. С тех пор сотрудники дирекции дорожного хозяйства (ДДХ) и департамента городского хозяйства еженедельно проверяют работу подрядчиков.

- Всего в Кирове содержанием улично-дорожной сети занимаются семь компаний, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Это Кировское коммунальное хозяйство, «КУУ-4», «Базис», «Гордормостстрой», «Нововятич» и «Заря», а также ИП Ложкин. К работе каждого из подрядчиков возникли вопросы и нарекания. Только за летний период их оштрафовали на общую сумму в 1 млн 150 тыс. рублей.

Напомним, сами кировчане также могут принять участие в уборке городских улиц, парков и дворов. Сезон общегородских субботников продолжится до середины октября.