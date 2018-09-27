Кировчанина судят за экстремистское видео

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-27T14:27:46+03:00

Мужчина загрузил на свою страницу в соцсети националистические призывы

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В Кировской области передают в суд дело по распространению экстремистских материалов.

Летом 2016 года 35-летний житель Санчурска загрузил на своей странице в социальной сети видеоролик с националистическими призывами. Видео пошло по сети, его просмотрели около 1000 человек.

При этом в видео явно присутствовали признаки нарушения уголовного кодекса: возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека и лиц по признакам национальности.

К тому же мужчина это видео не лайкнул и не репостнул, а именно самостоятельно загрузил.

Поэтому Яранский межследственный отдел следственного управления Следственного комитета по Кировской области завел уголовное дело по экстремистской статье.

Во время следствия мужчина признал свою вину.

Сейчас на уголовное дело уже есть заключение прокурора, оно передано в суд.

Кстати, в правоохранительных органах Кировской области рассказали, что в нашем регионе еще не было случаев, чтобы дело заводилось за лайк или репост запрещенной информации. Но напоминают, что граждане несут ответственность, в том числе и уголовную, за размещение в интернете материалов экстремистского содержания.