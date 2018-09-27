2018-09-27T17:23:38+03:00
Происшествия

Кировчанка дважды перевела деньги мошеннику

Женщина пыталась приобрести пуховик к зиме
Анна КРЮКОВА
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У женщины украли с карты больше семи тысяч рублейУ женщины украли с карты больше семи тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях в полицию обратилась 41-летняя жительница Нововятского района. Она рассказала, что ее дважды обманул один и тот же мошенник. У кировчанки украли с карты больше семи тысяч рублей. Об этом рассказали в УМВД по Кировской области.

- Женщина решила купить пуховик через популярную страницу в соцсетях, - пояснили в ведомстве. - Кировчанка перевела 3600 рублей и стала ждать обновку. Однако свой товар она так и не получила.

Тогда женщина написала претензию к продавцу и потребовала вернуть ей деньги. На это кировчанке ответили, что с отправкой одежды возникли какие-то трудности, всю сумму пообещали вернуть. Правда для возврата денег у потерпевшей попросили сообщить все данные ее банковской карты и код, пришедший от банка в смс-сообщении. Женщина передала всю информацию мошеннику, и он списал с карты кировчанки оставшиеся деньги - около 3700 рублей.

Сейчас полицейские разыскивают преступника и напоминают кировчанам о том, что личные данные банковской карты сообщить никому нельзя. Также стоит с осторожностью относиться к покупкам в интернете. Лучше всего приобретать какие-либо товары только у проверенных продавцов.

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