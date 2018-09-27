На улицах Кирова появилась автоновинка: кабриолет «Лепсетачка»
Так нарекли расписную машину в социальных сетях
На дорогах Кирова появился самодельный кабриолет. Фото: vk.com/etotkirov
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Самодельный красный кабриолет был замечен на улице Московской несколько дней назад. Такое автомобильное чудо, сделанное из стареньких ржавых «Жигулей», сфотографировал один из жителей нашего города и выложил снимки в социальных сетях. Фотографии произвели фурор.
На правом корпусе машины владелец кабриолета написал: «Я поехала на Лепсе». Благодаря этой надписи смекалистые кировчане и нарекли чудо автомобильной техники «лепсетачкой».
К сожалению, автомобиль вышел из строя и его пришлось транспортировать на буксире. Но другие жители города заметили, что «Лепсетачка» еще пару дней назад была на ходу.