2018-09-27T11:16:03+03:00
Общество

Новая пешеходная зона Дендропарка будет стоить 7 миллионов рублей

В парке уже начались земляные работы по прокладке кабеля
Елизавета Захарова
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В кировском дендрариуме появится новая четырехкилометровая пешеходная зона. Фото: mykirov43.ruВ кировском дендрариуме появится новая четырехкилометровая пешеходная зона. Фото: mykirov43.ru
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В Дендрологическом парке города Кирова, расположенном в Нововятске, начались работы по обустройству новой пешеходной зоны. Уже сегодня рабочие прокладывают кабель для обустройства освещения.

- В первую очередь в парке установят наружное освещение всех пешеходных и велосипедных дорожек, а это около 4 километров, - подчеркнул зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. - Полноценное освещение появится в парке к концу октября. Все остальные работы по благоустройству территории будут завершены к концу года.

Отметим, что согласно проекту, помимо освещения, в парке будет укреплена пешеходная зона, которая тянется через весь парк площадью порядка 50 гектаров. Кроме того, древесной щепкой укрепят и тропиночную сеть парка. Также на территории дендрариума будет обустроена сезонная трехкилометровая лыжная трасса, летом «превращающаяся» в велосипедную.

Подрядной организацией выступает компания «Кировсвет». На работы выделено семь миллионов рублей: 5 миллионов от компании «Железно», около одного миллиона рублей - от компании «Лукойл-Пермьнефтепродукт».

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