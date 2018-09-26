Этой осенью 1244 кировчанина отправятся на военную службу

СЕГОДНЯ 17:28 2018-09-26T17:55:39+03:00

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По предварительным данным осенью 2018 года 1244 молодых кировчанина отправятся на срочную армейскую службу. А это почти на 200 человек меньше, чем в весенний призыв. О прошедшем и грядущем периоде отчитались в правительстве Кировской области.

- В апреле-июле 2018 года для прохождения воинской службы было направлено 1628 человек, в другие войска и воинские формирования - 134 призывника, это 100% результат, - подчеркнул руководитель областного правительства Сергей Киселев. - А с военно-учетной специальностью в войска направлен 301 призывник.

На пленарном заседании также отметили, что стоит усилить работу медицинской комиссии, которая должна больше внимания уделять морально-психологическим качествам юношей. Кроме того, должного внимания требует и работа по оповещению и розыску граждан, подлежащих призыву на военную службу. Напомним, что осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2018 года.