2018-09-26T17:55:39+03:00
Общество

Этой осенью 1244 кировчанина отправятся на военную службу

В понедельник в регионе начнется сезонный призыв юношей
Елизавета Захарова
Поделиться:
В понедельник в Кирове начнется осенний призывВ понедельник в Кирове начнется осенний призывФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

По предварительным данным осенью 2018 года 1244 молодых кировчанина отправятся на срочную армейскую службу. А это почти на 200 человек меньше, чем в весенний призыв. О прошедшем и грядущем периоде отчитались в правительстве Кировской области.

- В апреле-июле 2018 года для прохождения воинской службы было направлено 1628 человек, в другие войска и воинские формирования - 134 призывника, это 100% результат, - подчеркнул руководитель областного правительства Сергей Киселев. - А с военно-учетной специальностью в войска направлен 301 призывник.

На пленарном заседании также отметили, что стоит усилить работу медицинской комиссии, которая должна больше внимания уделять морально-психологическим качествам юношей. Кроме того, должного внимания требует и работа по оповещению и розыску граждан, подлежащих призыву на военную службу. Напомним, что осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС: в четверг в городе будет бушевать шквалистый ветер
В субботу на 3,5 часа перекроют центр Кирова
В районе парка Победы не будут строить школу
30-летняя кировчанка стала чемпионкой по бодибилдингу в международном турнире
Самую дорогую квартиру Кирова продают за 35 млн рублей
Зарплата кировчан растет медленнее, чем в целом по стране
Кировчанина посадили за наркотики, которые он нашел на Северной набережной
Заблудившегося под Шабалино грибника спас бывший участковый
В октябре в Кирове установят новый памятник
На Октябрьском проспекте обокрали 18-летнего кировчанина
Депутаты гордумы не приняли новые правила размещения рекламы в Кирове
В Ленинском районе обустроят восемь детских площадок
«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд
Житель Яранска регулярно избивал своего 7-летнего пасынка
В Кирове появились новые улицы Русская и Столичная
В Чистых прудах овчарка покусала 7-летнего ребенка
За два года Киров выпустит 12 миллионов доз уникальной вакцины от гриппа
МЧС: на Киров надвигается сильный циклон, ожидаются заморозки, дожди
Кировчанин, пытавшийся купить свободу друга-насильника, должен заплатить 20 миллионов рублей
Котельничанин угнал автомобиль «буханку», чтобы съесть оставленные в нем консервы
Логотипом «Киров Урбан Форума 2018» выбрана разработка студента ВятГУ Алексея Жолобова
Следователи проверят обстоятельства смерти младенца в Афанасьевском районе
Двух кировчан осудили за рыбалку на реке Вятке
В кировские дороги вложат 45 миллиардов рублей
В Кирове пять дней назад пропала 14-летняя девочка
В Кирове лось погиб от удара с ВАЗом
«Ростелеком» подключил к интернету больницу в труднодоступной местности в Кировской области
В кировские дома наконец-то придет тепло: власти опубликовали график подключений