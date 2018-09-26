МЧС: в четверг в городе будет бушевать шквалистый ветер
Ведомство объявило очередное метеопредупреждение
Ночью температура воздуха может опуститься до -3 градусовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Завтра, 27 сентября 2018 года, в Кирове будет малооблачная погода, с небольшими дождями, но сильным ветром. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.
Так, днем столбик термометра поднимется до +12 градусов Цельсия. А вот ветер будет юго-западным, южным; местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду, в некоторых районах - до 19 метров в секунду.
Ночная температура воздуха составит -3...+5 градусов Цельсия.