МЧС: в четверг в городе будет бушевать шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 17:13 2018-09-26T17:26:51+03:00

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Завтра, 27 сентября 2018 года, в Кирове будет малооблачная погода, с небольшими дождями, но сильным ветром. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

Так, днем столбик термометра поднимется до +12 градусов Цельсия. А вот ветер будет юго-западным, южным; местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду, в некоторых районах - до 19 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит -3...+5 градусов Цельсия.