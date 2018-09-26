2018-09-26T17:28:21+03:00
Общество

В субботу на 3,5 часа перекроют центр Кирова

30 сентября в городе пройдет легкоатлетическая эстафета
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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30 сентября в городе пройдет легкоатлетическая эстафета30 сентября в городе пройдет легкоатлетическая эстафетаФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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В субботу, 30 сентября, в Кирове пройдет 80-я городская осенняя легкоатлетическая эстафета. В ней примут участие школьники, спортсмены и работники предприятий и организаций.

Старт, финиш и награждение победителей пройдут на Театральной площади, и поэтому на время проведения эстафеты центральные улицы города будут закрыты для проезда всех видов транспорта.

С 7.00 до 10.30:

- ул. Карла Либкнехта (от ул. Преображенской до ул. Спасской);

- ул. Московская (от ул. Карла Маркса до ул. Дерендяева).

С 8.00 до 10.30:

- ул. Московская (от ул. Дерендяева до ул. Горького);

- ул. Преображенская (от ул. Карла Либкнехта до ул. Захватаева);

- Октябрьский проспект (от ул. Воровского до ул. Профсоюзной);

- ул. Дерендяева (от ул. Пятницкой до ул. Спасской);

- ул. Маклина (от ул. Горького до ул. Дерендяева);

- ул. Молодой Гвардии (от пер. Стального до ул. Дерендяева);

- ул. Герцена (от ул. Горького до Октябрьского проспекта);

- ул. Спасская (от ул. Дерендяева до Октябрьского проспекта);

- ул. Пятницкая (от ул. Захватаева до Октябрьского проспекта);

- ул. Труда (от ул. Захватаева до ул. Дерендяева);

- ул. Мопра (от ул. Захватаева до Октябрьского проспекта);

- ул. Розы Люксембург (от ул. Захватаева до пер. Дерендяева);

- ул. Чехова.

Накануне эстафеты на улицах вокруг Театральной площади будет запрещено оставлять машины. Во время проведения эстафеты общественный транспорт, маршрут которого проходит по Октябрьскому проспекту (от ул. Профсоюзной до ул. Воровского) пойдет по Карла Маркса.

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