2018-09-26T16:49:45+03:00
Общество

В районе парка Победы не будут строить школу

«Кировспецмонтаж» отстоял свой участок
Мария ПЕТРОВА
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Обсуждение вопроса в гордуме не проводилосьОбсуждение вопроса в гордуме не проводилосьФото: Анна КРЮКОВА
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Сегодня в рамках заседания городской думы депутаты приняли изменения в правила землепользования.

В числе рассмотренных вопросов - изменение назначения скандального участка в районе парка Победы, который несколько лет назад был продан Кировскому заводу охотничьего и рыболовного снаряжения за бесценок.

Предлагалось ограничить возможность застройки территории: заменить общественно-деловую на зону для строительства образовательных учреждений. Напомним, ранее глава администрации Илья Шульгин не раз заявлял о возможности строительства школы в районе парка Победы. Но планам не суждено сбыться.

Нынешний собственник - компания «Кировспецмонтаж» - опротестовал это предложение на публичных слушаниях. Причиной отказа стало то, что изменение назначения зоны приведет к значительному удешевлению кадастровой стоимости участка. Это ограничит в правах владельца и принесет убытки не только собственнику, но и городской казне (удешевление стоимости участка приведет к меньшим налоговым отчислениям).

На предварительной комиссии народные избранники согласились с правом собственника распоряжаться участком по своему усмотрению, а на гордуме это решение приняли. Примечательно, что никаких обсуждений вопроса не было. В связи с этим возникает некое дежавю, когда депутаты прежних созывов также без обсуждений и споров росчерком пера приняли поправки в правила землепользования, изменив зону назначения этого же участка. Правда, эффект от этого «тихого» решения оказался ошеломительным: 1 гектар городского парка продан частнику за символические 338 тысяч рублей.

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