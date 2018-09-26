30-летняя кировчанка стала чемпионкой по бодибилдингу в международном турнире
Юлия Казаковцева, 30-летняя кировчанка, стала абсолютной чемпионкой по бодибилдингу и фитнесу в международном турнире «Belt&Road». Соревнование проходило в Китае, в городе Сиан.
В первый день она получила золотую медаль. Фото: социальные сети
За свои формы девушка в первый же день получила золотую медаль. Еще через сутки была признана абсолютной чемпионкой. Победу Юлия одержала даже несмотря на то, что готовиться, краситься на выступление пришлось в автобусе: показ опережал расписание.
Во второй день соревнований она стала абсолютной чемпионкой. Фото: социальные сети
- Зато теперь я могу на соревнование собраться за полтора часа, - смеется кировчанка. - Несмотря на это, организация была на высоте. Без задержек и опозданий. Все четко! Повсюду организаторы, все люди отзывчивые, помогают, правда, на английском говорят единицы.
Помимо титула кировчанка выиграла еще и большой денежный приз. Фото: социальные сети
Помимо титула Абсолютной чемпионки турнира, звания профессионального атлета Elite Pro Cards Юлия выиграла и 10 000 долларов. Денежные призы достались только трем лучшим из лучших атлетов.