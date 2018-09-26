2018-09-26T17:31:50+03:00
Общество

30-летняя кировчанка стала чемпионкой по бодибилдингу в международном турнире

Победа принесла ей не только титул, но и 10 тысяч долларов
Елизавета Захарова
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Благодаря своим формам Юлия получила титул абсолютной чемпионки. Фото: социальные сетиБлагодаря своим формам Юлия получила титул абсолютной чемпионки. Фото: социальные сети
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Юлия Казаковцева, 30-летняя кировчанка, стала абсолютной чемпионкой по бодибилдингу и фитнесу в международном турнире «Belt&Road». Соревнование проходило в Китае, в городе Сиан.

В первый день она получила золотую медаль. Фото: социальные сети

В первый день она получила золотую медаль. Фото: социальные сети

За свои формы девушка в первый же день получила золотую медаль. Еще через сутки была признана абсолютной чемпионкой. Победу Юлия одержала даже несмотря на то, что готовиться, краситься на выступление пришлось в автобусе: показ опережал расписание.

Во второй день соревнований она стала абсолютной чемпионкой. Фото: социальные сети

Во второй день соревнований она стала абсолютной чемпионкой. Фото: социальные сети

- Зато теперь я могу на соревнование собраться за полтора часа, - смеется кировчанка. - Несмотря на это, организация была на высоте. Без задержек и опозданий. Все четко! Повсюду организаторы, все люди отзывчивые, помогают, правда, на английском говорят единицы.

Помимо титула кировчанка выиграла еще и большой денежный приз. Фото: социальные сети

Помимо титула кировчанка выиграла еще и большой денежный приз. Фото: социальные сети

Помимо титула Абсолютной чемпионки турнира, звания профессионального атлета Elite Pro Cards Юлия выиграла и 10 000 долларов. Денежные призы достались только трем лучшим из лучших атлетов.

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