СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-26T17:34:47+03:00

В трехуровневом жилье есть даже спортивный зал

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Портал ЦИАН подготовил обзор самых дорогих квартир на вторичном рынке Приволжского федерального округа. В топ-20 попали квартиры 6 регионов, среди которых и Кировская область.

Так, в самом центре Кирова, на улице Карла Либкнехта, продается трехуровневая квартира площадью 340,9 кв. метра и стоимостью 35 млн рублей.

На первом уровне квартиры находятся круглый зал, три комнаты, кухня-столовая, кабинет, оружейная (которую можно использовать как гардеробную), два санузла, две лоджии, два балкона.

Самую дорогую квартиру Кирова продают за 35 млн рублей. Фото: cian.ru

На втором уровне находится барная комната отдыха, четыре жилые комнаты, кухня, ванная-туалет. На третьем уровне - спортзал.

В квартире сделан авторский дизайнерский ремонт, положен дубовый паркет, установлена система охраны.

Самую дорогую квартиру Кирова продают за 35 млн рублей. Фото: cian.ru

Как плюс подается и то, что в доме «респектабельные» соседи. Дворовая территория оснащена шлагбаумами, системой видеонаблюдения, имеются придомовые автопарковки.

Квартира продается уже 11 месяцев.