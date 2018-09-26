2018-09-26T17:34:47+03:00
Общество

Самую дорогую квартиру Кирова продают за 35 млн рублей

В трехуровневом жилье есть даже спортивный зал
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Самую дорогую квартиру Кирова продают за 35 млн рублей. Фото: cian.ruСамую дорогую квартиру Кирова продают за 35 млн рублей. Фото: cian.ru
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Портал ЦИАН подготовил обзор самых дорогих квартир на вторичном рынке Приволжского федерального округа. В топ-20 попали квартиры 6 регионов, среди которых и Кировская область.

Так, в самом центре Кирова, на улице Карла Либкнехта, продается трехуровневая квартира площадью 340,9 кв. метра и стоимостью 35 млн рублей.

На первом уровне квартиры находятся круглый зал, три комнаты, кухня-столовая, кабинет, оружейная (которую можно использовать как гардеробную), два санузла, две лоджии, два балкона.

Самую дорогую квартиру Кирова продают за 35 млн рублей. Фото: cian.ru

Самую дорогую квартиру Кирова продают за 35 млн рублей. Фото: cian.ru

На втором уровне находится барная комната отдыха, четыре жилые комнаты, кухня, ванная-туалет. На третьем уровне - спортзал.

В квартире сделан авторский дизайнерский ремонт, положен дубовый паркет, установлена система охраны.

Самую дорогую квартиру Кирова продают за 35 млн рублей. Фото: cian.ru

Самую дорогую квартиру Кирова продают за 35 млн рублей. Фото: cian.ru

Как плюс подается и то, что в доме «респектабельные» соседи. Дворовая территория оснащена шлагбаумами, системой видеонаблюдения, имеются придомовые автопарковки.

Квартира продается уже 11 месяцев.

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