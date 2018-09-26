Зарплата кировчан растет медленнее, чем в целом по стране

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-26T15:19:51+03:00

Однако с начала года она уже увеличилась почти на 10%

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Кировская область заняла 53 место в рейтинге регионов России по росту зарплат. Такие данные приведены агентством «РИА Рейтинг». Аналитики посчитали, что за I полугодие текущего года зарплата кировчан выросла в среднем на 9,8% и составила 23 тыс. 422 рубля. Для сравнения: в целом по России заработная плата выросла на 11,2% и составила 37 тыс. и 23 рубля.

- По показателю роста зарплат Кировская область оказалась в середине нашего списка, - отметили специалисты «РИА Рейтинга». - Сильнее всего зарплаты выросли в Ингушетии и Кемеровской области - на 15,4% и 15,2% соответственно. Самый медленный рост оплаты труда отмечен в Республике Марий Эл, он не превысил порога в 7%.

Аналитики также подчеркивают, что темпы роста зарплат сохранятся до декабря и станут одними из самых высоких за последние несколько лет.