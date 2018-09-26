Кировчанина посадили за наркотики, которые он нашел на Северной набережной

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-26T15:17:48+03:00

Молодой человек у дома на Северной набережной нашел сверток с синтетическим наркотическим средством

Парень не сообщил о «закладке», а унес ее домой

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В Кирове осудили 19-летнего парня за то, что он нашел на улице наркотики.

Как рассказывают в прокуратуре Кировской области, в феврале 2018 года молодой человек у дома на Северной набережной нашел сверток с синтетическим наркотическим средством.

Но вместо того чтобы сообщить о находке, он забрал ее и унес домой. Что попадает под статью уголовного кодекса «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».

Через несколько дней сотрудники полиции задержали парня по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. При осмотре квартиры они обнаружили тот самый сверток.

Суд приговорил молодого человека к 1,5 года заключения в исправительной колонии общего режима.