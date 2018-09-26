Кировчанина посадили за наркотики, которые он нашел на Северной набережной
В Кирове осудили 19-летнего парня за то, что он нашел на улице наркотики.
Как рассказывают в прокуратуре Кировской области, в феврале 2018 года молодой человек у дома на Северной набережной нашел сверток с синтетическим наркотическим средством.
Но вместо того чтобы сообщить о находке, он забрал ее и унес домой. Что попадает под статью уголовного кодекса «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».
Через несколько дней сотрудники полиции задержали парня по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. При осмотре квартиры они обнаружили тот самый сверток.
Суд приговорил молодого человека к 1,5 года заключения в исправительной колонии общего режима.