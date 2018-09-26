Заблудившегося под Шабалино грибника спас бывший участковый
Бывшего сотрудника милиции представят к награде за спасение заблудившегося в лесу мужчины. Об этом сообщает УМВД по Кировской области. Житель деревни Ерши Свечинского района ушел в лес за грибами и заблудился, самостоятельно выйти обратно ему не удалось. Пропавшего грибника искали сотрудники местного отдела полиции, наутро к операции присоединился Николай Иванович Канин, экс-участковый РОВД в Шабалино.
- Николай Иванович организовал поиски грибника в лесу у деревни Чахловка, - отметили в региональном УМВД. - Вскоре пропавший мужчина был найден. Он пробыл двое суток в лесу на грани выживания. Николай Канин доставил грибника к себе домой, оказал медицинскую помощь и передал его прибывшим на место полицейским.
Экс-майору милиции Николаю Канину вручат благодарственное письмо от совета ветеранов Органов внутренних дел и внутренних войск региона.