СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-26T13:01:35+03:00

В октябре в Кирове установят новый памятник

Знак «Лесное хозяйство Кировской области» появится во дворе дома на улице Пятницкой, 32

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В Кирове будет установлен новый памятник. Такое решение одобрили депутаты Кировской городской думы на пленарном заседании 26 сентября 2018 года.

Глава департамента культуры администрации Кирова Иван Строй рассказал депутатам, что с предложением установить в Кирове памятный знак «Лесное хозяйство Кировской области» выступило региональное Министерство лесного хозяйства.

Установят объект уже в октябре на придомовой территории здания на улице Пятницкой, 32. С 1960-х годов в этом здании располагаются ведомства лесного хозяйства.

Знак устанавливают для популяризации деятельности в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.